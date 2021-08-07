د.الهادي إدريس يرأس اجتماع اللجنة العليا لتنفيذإتفاق السلام مسار دارفور





رأس عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. الهادي إدريس بالقصر الجمهوري السبت اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان مسار دارفور. وأوضح كبير مفاوضي مسار دارفور الاستاذ أحمد تقد لسان، وفق ( سونا) أن الاجتماع ناقش التطورات الأمنية في دارفور، والنتائج المتوقعة للجنة التحقيق التي وصلت الفاشر اليوم لاتخاذ قرار في هذا الشأن. وأبان أن الاجتماع وجه اللجنة العسكرية العليا المشتركة الخاصة بالترتيبات الأمنية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال وتشكيل آليات تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، وشدد على ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لها بما يمكن من أداء مهامها على الوجه المطلوب. وقال سيادته إن الاجتماع أمن على ضرورة مراجعة وضعية الحركات غير الرئيسية، التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، والتي يشملها بند الترتيبات الأمنية، على أن ينطبق عليها ما ينطبق على الحركات الرئيسية، ومن ثم يُرفع الأمر للجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، لاتخاذ قرار حول وضعيتها.

الخرطوم ( كوش نيوز)