شاهد بالفيديو: أية آفرو تخرج عن صمتها وتصرح: (أنا حأعرس الخيلان من سن 45 لي 60)





تداول ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله أية مرتضى افرو وربطوا بينها وبين فيديو كمال أفرو الذي أثار الجدل قبل عدة أسابيع وصار حديث السوشيال ميديا وقال البعض أنها إبنة كمال أفرو بينما قال البعض أنه تشابه أسماء.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد خرجت ايه افرو في هذا الفيديو الذي قالت بأنها خصصته لبعض أفراد أسرتها التي عارضتها في زواج الرجال الأكبر سناً حيث قالت لهم (بعد ماتسمعو الفيديو ده ممكن تنفوني عادي) .

الفيديو المتداول ذكرت فيه اية افرو أنها سوف تتزوج من رجل يكبرها سناً بعد رفض عدد من أفراد عيلتها مبررة بأنها لاتهتم لما يقولون عنها وطالما والدها ووالدتها يقفون بجانبها لايهمها شيئا.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي شنو هجوماً عنيفاً عليها بعد التصريح الخطير الذي قالته في الفيديو حيث علق بعضهم بسخرية ( مدام أبوك قال ماعايز زول مفلس يدق ليهو الباب اكيد بعد كده تفكري في الخيلان ذي ماقلتي لأنهم مرطبين ).

الخرطوم 🙁 كوش نيوز)