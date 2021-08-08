مزارعون بقسم التحاميد بمشروع الجزيرة يشتكون من تطاول أزمة العطش





اشتكى مزارعون بقسم التحاميد مكتب الطرفة بمشروع الجزيرة والمناقل من تطاول أزمة العطش لمحاصيل العروة الصيفية في وقت أبدوا فيه تخوفهم خروجها من دائرة الانتاج في حال استمرار المشكلة ، وقال الفاتح الزين المزارع بمكتب الطرفة فى حديثه لـ(الجريدة) أمس: “هناك ثلاثة آلاف فدان معرضة للخروج من دائرة الإنتاج نتيجة العطش” ، وأشار للتكلفة العالية للتحضير ومدخلات الانتاج، وأضاف: نحن كمزارعون أدينا ما علينا رغم التكلفة العالية الا اننا الآن أصبحنا في حيرة من أمرنا، ولفت لابلاغ المفتش المسؤول بالمشكلة والذي بدوره رفع الأمر لوزارة الري وأردف : رغم ذلك مافي موية في الترع والقنوات، ونوه الى ان مكتب الطرفة بأكمله يعاني من انعدام المياه في مساحات تقدر بحوالي ٣ آلاف فدان تمت زراعتها بالفول والقطن والذرة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة