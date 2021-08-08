مجلس السيادة يؤكد اكتمال الترتيبات لتولي حاكم اقليم دارفور مهامه





أكد الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف اكمال اللجنة العليا للإعداد والترتيب لتولي حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي مهامه في العاشر من أغسطس الجاري بحاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، بمشاركة واسعة من مجلسي السيادة والوزراء بجانب ، كافة قطاعات المجتمع السوداني و المنظمات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالسودان.

وأعرب الفريق الغالي في تصريح صحفي ، عقب الاجتماع الدوري للجنة عن أمله في أن تكلل برامج وخطط حاكم اقليم دارفور بالنجاح عبر مباشرة مهامه الجديدة ، والتي تعتبر واحدة من مستحقات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

ودعا الفريق الركن الغالي مواطني دارفور كافة لدعم ومساندة حاكم الإقليم في اداء مهامه ، والتغلب على الظروف التي تعيشها دارفور من معسكرات للنزوح واللجوء وتمكينه من أداء واجبه على الوجه الأكمل وتلبية تطلعات واشواق أهل دارفور .

صحيفة الجريدة