عضو بالسيادي يؤكد اعتزامهم هزيمة العنصرية





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى د. الهادي إدريس عزمهم هزيمة العنصرية ودعم المبادرات السلمية مجدداً الدعوة إلى التعايش السلمي بين القبائل السودانية وشدد على ضرورة ترسيخ التسامح بين الناس وقال لدى تدشينه مبادرة سلام القلوب للسلام والتعايش السلمي التي أطلقها منتدى ضل التبلدي للتراث والثقافة برعاية مركز الحاكم أمس بدار الشرطة اذا أخوك طلع في راسك احسن تنزله فى قلبك وليس في كتفك كما تقول الأمثال وأكد.بأن سلام جوبا قائم رغم التحديات الماثلة في الوقت الراهن وطالب بتخصيص حصة فى المدارس للحديث عن قيم ومعاني السلام والتسامح وعن قيم العدالة والمساواة واعتبر بأن المبادرة نقطة انطلاق لترسيخ السلام لأنها بدأت بالقلوب مركز التصافي.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة