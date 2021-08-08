ميسي يحصل على مكافأة كبيرة من باريس سان جيرمان بعد التوقيع الرسمى





واقترب ميسي من الانتقال إلى باريس سان جيرمان مجانيًا براتب سنوي قيمته 40 مليون يورو.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن باريس سان جيرمان يجهز مبلغًا آخر قيمته 30 مليون يورو، بحسب الصحيفة الفرنسية، كمكافأة لتوقيع الأرجنتيني على العقد مجانًا دون دفع أي مبالغ لصالح برشلونة.

وأضافت، سيوقع ميسي على عقد لمدة موسمين مقبلين بالإضافة إلى موسم آخر اختياري، ومن المتوقع أن يتم تقديمه عند برج إيفل الثلاثاء المقبل، كما حدث مع نيمار قبل 4 سنوات.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أشارت فى وقت سابق إلى أن باريس سان جيرمان يجهز عقدا للنجم الأرجنتيني ميسي لمدة 3 سنوات قابل التجديد لموسم آخر، براتب يصل إلى 40 مليون يورو سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفى يقود مفاوضات التعاقد مع ميسي بنفسه، حيث يشعر بتفاءل كبير لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان برشلونة قد أعلن الخميس عن رحيل ميسي في بيان رسمي قائلا:”يشكر نادي برشلونة ليو ميسي على كل ما قدمه ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية”.

صحيفة اليوم السابع