مبارك الفاضل: كلنا أولاد المهدي ويجب مراجعة أوضاع حزب الأمة القومي





طالب رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، بتشكيل لجنة عليا لتشخيص حالة حزب الأمة القومي تكون بتمثيل كل التيارات والمكونات المجتمعية التي تتشكل منها قطاعات الحزب.

وأكد أن غياب رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي ترك فراغا كبيرا بالبلاد وكيان الأنصار، وأدى لفراغ دستوري، وافرز اضطرابا داخل حزب الأمة القومي.

وقال إن أسرة المهدي لا تنحصر على ابنائه من صلبه وإنما تشمل كل الأنصار وأضاف: “كلنا أولاد المهدي”.

الخرطوم: وجدان طلحة

صحيفة السوداني