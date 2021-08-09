شاهد بالفيديو: حسن شاكوش يشعل حفلا في السودان بأغنية بنت الجيران





أقام الفنان المصري حسن شاكوش مساء يوم الأحد بالعاصمة السودانية الخرطوم حفلاً شهد حضوراً كبيراً من معجبيه في السودان وقد إشتهر شاكوش بأغاني المهرجانات وهي أشيه بالغناء الشعبي.

وتعتبر أغنية بنت الجيران التي يغنيها معه عمر كمال من أشهر الأغنيات وحققت بحسب متابعة كوش نيوز نحو 600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وقد غناها هي ومجموعة من أعماله لجمهوره في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

بنت الجيران



الحفل

https://fb.watch/7g7tj0hbFN/