شاهد بالفيديو: (نقطة) خرافية ورقص استعراضي في حفل للفنانة توتة عزاب يشعلان السوشيال ميديا





اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع الفيديو الذي ظهرت من خلاله المطربة توتة عزاب وهي تقدم فاصل من الرقص الاستعراضي في الحفل الذي كانت تحييه باحدي صالات الأفراح.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد حصلت توتة عزاب على أكبر كمية من (النقطة) التي وصفها الناشطون بالخرافية.

توتة عزاب كانت تتغني وهي واقفة و(النقطة) من تحتها تكسو المكان ومازال أصحاب الحفل يتسابقون إلى وضع النقطة على رأسها .

رواد مواقع التواصل أبدو الغضب والاستياء من الأشخاص الذين يقومون بتبزير أموالهم في الحفلات واعتبروا أنه نوع من التباهي والتفاخر ليس إلا.

الخرطوم 🙁 كوش نيوز)