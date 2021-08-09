ساطع الحاج: الشعب السوداني هو الحرية والتغيير





شدّد القيادي بتحالف قِوى الحرية والتغيير، رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع الحاج، على ضرورة قيام مؤتمر تأسيسي لإعادة النظر في الهيكلة والبرامج السياسية للتحالف، وقال إنّ الشعب السوداني هو الحرية والتغيير ومن الخطـأ الفصل بينهما، وأضاف “أي افتراضية غير ذلك تفتح باباً لا يسهل إغلاقه”.

وأكد ساطع، أنه من الخطأ السماح لمجلس مركزي بهياكل منقوصة ولا يشمل الكتل المؤسسة للحرية والتغيير أن يقود العمل باسمها، وشدّد بأن المجلس المركزي بشكله الحالي لا يمثل الحرية والتغيير كقيادة، وقال بحسب صحيفة الصيحة: إن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وتجد التأييد من قِبلهم تؤكد قناعته بضعف الحرية والتغيير وعدم قُدرتها على السير بشكل متماسك وافتقارها لبرنامج سياسي مكتوب وفق هيكلة واضحة متفق عليها.

الخرطوم: (كوش نيوز)