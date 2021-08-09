إجراءات لزيادة خطوط إنتاج الجوازات والبطاقات





ترأس المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول ، خالد مهدى إبراهيم ، اجتماع شركة كوشايت بحضور مديري الشؤون المالية وهيئة الجوازات والسجل المدني بالشرطة.

وقال المكتب الصحفي للشرطة ، إن الاجتماع ناقش تكملة توسعة خطوط الإنتاج للجواز والبطاقة القومية ورخص القيادة وتسهيل وإنسياب إجراءات المواطنين لإستخراج كافة معاملاتهم الهجرية بمجمعات خدمة الجمهور والمراكز الطرفية ، كما إاستمع الإجتماع إلى موقف تنفيذ المشاريع الخاصة بتحديث وترقية العمل الهجري عبر برامج التقنية .

صحيفة السوداني