سياسية

إجراءات لزيادة خطوط إنتاج الجوازات والبطاقات

2021/08/09
0
ayyamsyria.net 75e39131 c6d5 48f2 ae6a 4946a5fd1c6f

ترأس المدير العام لقوات الشرطة الفريق اول ، خالد مهدى إبراهيم ، اجتماع شركة كوشايت بحضور مديري الشؤون المالية وهيئة الجوازات والسجل المدني بالشرطة.
وقال المكتب الصحفي للشرطة ، إن الاجتماع ناقش تكملة توسعة خطوط الإنتاج للجواز والبطاقة القومية ورخص القيادة وتسهيل وإنسياب إجراءات المواطنين لإستخراج كافة معاملاتهم الهجرية بمجمعات خدمة الجمهور والمراكز الطرفية ، كما إاستمع الإجتماع إلى موقف تنفيذ المشاريع الخاصة بتحديث وترقية العمل الهجري عبر برامج التقنية .

صحيفة السوداني

2021/08/09
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *