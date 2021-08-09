شركة عالمية تعرض وظيفة على ميسي بعد ترك برشلونة





عرضت شبكة التواصل الاجتماعية المهنية “لينكد إن” على النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فرص التسجيل فيها، ليجد وظيفة من خلالها، بعدما ترك نادي برشلونة الإسباني قبل أيام.

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وكتبت “لينكد إن” في حسابها الرسمي: “عزيزي ليونيل ميسي، إليك برنامج تعليمي مبسط حول كيفية إنشاء ملف خاص بك في لينكد إن”.

وأرفقت الشبكة تعليقها بشريط كلمات متحركة جاء فيه: “مرحبا ميسي، نحن نعلم أنك موظف منذ كنت في الـ17 من عمرك”.

وأضافت: “أن هذا يعني أنك لم تكن بحاجة شبكة مهنية موثوقة للبحث عن عمل”.

الدروس البسيطة

وتابعت: “لذلك نعتقد أن تقاسم هذه الدروس البسيطة (معك) حول كيفية التسجيل في لينكد إن، في حال كان ذلك مفيدا لك”.

وأرفقت “لينكد إن” المنشور برابط يحيل المستخدم إلى صفحة أخرى في الشبكة فيها عدة فيديوهات قصيرة توضح بالتفاصيل كيفية التسجيل فيها.

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن الخميس الماضي، بشكل رسمي، رحيل قائد الفريق ليونيل ميسي عن صفوف النادي.

العقبات المالية

وجاء في بيان برشلونة الرسمي: “على الرغم من توصل النادي واللاعب إلى اتفاق ونية واضحة لتوقيع عقد جديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية وقوانين الدوري الإسباني”.

يذكر أن كشف الصحفي الإيطالي الخبير بسوق الانتقالات عبر تويتر مساء اليوم الأحد عن استلام الأرجنتين ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق عقده الجديد مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

انضمام وشيك

قائلا إن “خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، تسلم العقد من مسؤولي بي إس جي، صباح اليوم الأحد”.

وأضاف رومانو أيضا أن “ليونيل بصدد الموافقة على بنود هذا التعاقد بمجرد إصلاح بعض التفاصيل النهائية”.

وكان ميسي أكد في مؤتمر وداعه لنادي برشلونة الإسباني، أن الفريق الفرنسي أحد الأندية التي يتفاوض معها بعد فشل تجديد عقده مع البارسا.

وقال ليو: “بمجرد صدور بيان نادي برشلونة يوم الخميس الماضي، تواصل معي عدد من الأندية، وباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة”.

تصريحات ميسي

وأضاف: ‏لا أدري إلى متى سوف العب كرة القدم، هذا يعتمد على حالتي البدنية، لم اعانِ من إصابات كبيرة في مسيرتي، ولكن يمكن ان ينتهي كل شيء في اي لحظة، من الصعب جدا ان تعرف ما سيحدث، كل يوم نستيقظ لكي نلعب، أحاول أن أواصل التنافس.

وتابع: لقائي مع لاعبي باريس سان جيرمان في ايبيزا، كان وليد اللحظة، صورة عفوية، وصدفة ان نجتمع معا، ليس هناك أي شيء وراء هذه الصورة، كانت صورة مع الأصدقاء تقاسمنا فيها العطلة، واللحظات الرائعة في الاجازة.

واستطرد: ‏جماهير البارسا تعرفني جيدا، اقاتل من أجل كل الألقاب، أريد أن انهي اخر موسم لي في حياتي الرياضية بنفس الروح وبنفس العزيمة، وأهنئ داني الفيس الذي فاز بالميدالية الذهبية، وأريد أن أتخطى عدد ألقابه، دائما لدي روح الفوز.

ضم ميسي

وعن رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، قال مدرب مانشستر سيتي: “بدا أن الأمر سينتهي بصورة جيدة بالاستمرار في برشلونة، ولكن الأمر كان مفاجأة للجميع ولي بالطبع”.

وأردف: “الرئيس خوان لابورتا كان واضحًا اليوم، لم أتحدث مع اللاعب أو الرئيس، وبالتالي لا أعرف ماذا حدث، ولكن كمشجع للنادي كنت أريد استمراره، ولكن اليوم النادي يحتاج للموارد وما حدث العام الماضي لم يكن جيدًا”.

واستكمل: “كمشجع سأظل ممتن لأكثر لاعب استثنائي رأيته في حياتي، وللألقاب التي منحها لبرشلونة، ومساعدتي شخصيًا للوصول إلى ميونخ وإنجلترا، والمشاعر الهائلة التي تسيطر علينا عند مشاهدة ما يقوم به بالكرة، ما قام به فريد من نوعه”.

بوابة فيتو