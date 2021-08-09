اجراءت لتوفير (500) وظيفة جديدة بالجزيرة





كشف اﻷمين العام لحكومة ولاية الجزيرة ، عثمان عابدين على ، عن اجراءات جارية لتوفير 500 وظيفة خصصت منها 350 التعليم و150 للصحة.

من ناحيتها قالت وزيرة العمل والاصلاح الاداري الاتحادية ، تيسير النوراني إن برنامج المسح التتبعي لسوق العمل واحد من البرامج الأساسية لوزارتها لوضع سياسات الدولة العامة وتوفير بيانات كاملة لسوق العمل وقضايا التنمية والموارد.

وأكدت لدى مخاطبتها الجلسة الإفتتاحية للدورة التدريبية للباحثين والمراقبين في المسح التتبعي لسوق العمل بمدينة ودمدني امس ،أن التدريب يعتبر بداية حقيقية لرفع كفاءات الكوادرالعاملة .

وأشارت لجهود مبذولة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لاستيعاب 5 آلاف شابا وشابة تدريجيا في الخدمة العامة مجددة الالتزام بدعم الجهاز القومي للإحصاء.

صحيفة السوداني