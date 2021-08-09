السودان يبحث ترتيبات أوّل رحلة جويّة من تونس





بحث اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، الأثنين، مع سفير جمهورية تونس ترتيبات الأخير لإعادة فتح الخط الجويّ بين تونس والخرطوم، بوصول أوّل رحلة من تونس في الأوّل من ديسمبر المقبل، عقب إكمال التوافق مع الجانب السوداني.

والأثنين، التقى رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السوداني هاشم مطر، بسفير جمهورية تونس لدى السودان شفيق حجي.

ورحّب الاتحاد بالخطوة، لجهة أنّها تصب في صالح علاقات التعاون بين القطاع الخاص وتسهيل حركة رجال الأعمال بالبلدين.

وأمنّ الاجتماع وفق وكالة السودان الرسمية، على أهمية زيارة وفد من الجانب التونسي بمجلس الأعمال السوداني التونسي للخرطوم في الرحلة الأولى للخطوط التونسية للخرطوم.

وبحث اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتنشيط وتنمية علاقات القطاع الخاص بالسودان وتونس وتطرّق اللقاء الى التغييرات الاخيرة التي حدثت بتونس.

وناقش الاجتماع مجالات وأوّلويات الفرص الاستثمارية بالسودان وتونس خاصة في مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة العلاجية والأدوية.

وفي 2016، أعلن السودان عن إعادة فتح الخط الجويّ بين الخرطوم وتونس، بعد انقطاعٍ دام أكثر من 25 عامًا.

باج نيوز