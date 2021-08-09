رسالة مؤثرة من زوجة ميسي بعد خروجه من برشلونة تحصد أكثر من 2 مليون إعجاب





حاز أول تعليق من أنتونيلا، زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بشأن رحيله عن نادي برشلونة الإسباني، على إعجاب أكثر من 2 مليون متابع لها في أقل من 24 ساعة.

ونشرت أنتونيلا صورة تجمعها بزوجها وأبنائهما الثلاثة، وهم يقفون أمام كؤوسه وبطولاته عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وأرفقت معها رسالة مؤثرة قالت فيها: “ما مدى صعوبة تلخيص كل هذه السنوات في سطور قليلة، هناك الكثير من المشاعر التي تركت بصماتها إلى الأبد في حياتنا”.

وتابعت: “لكن كما يقول المثل “ما لا يقتلنا يقوينا”، ومع وجود العائلة كأساس وقاعدة سنخرج إلى الميدان مرة أخرى، وأقوى من أي وقت مضى، لنمضي أينما نذهب معا، ولكن دائما إلى الأمام”.

يشار إلى أن زوجة أنتونيلا كانت حاضرة المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس الأحد، للحديث عن مغادرته نادي برشلونة الإسباني، الذي حقق معه انتصارات وبطولات عديدة لسنوات طويلة.وقامت أنتونيلا خلال المؤتمر بإعطاء زوجها منديلا لكي يمسح دموعه، بعد تأثره لرحيله عن برشلونة.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، والحائز على جائزة الكرة الذهبية ست مرات، منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وأعلن نادي برشلونة الخميس مغادرته لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ به.

من ناحية أخرى، تسلم ليونيل ميسي عرضا رسميا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مدته عامين.

وعرض النادي الفرنسي على ميسي عقدا مبدئيا لمدة عامين، يُعتقد أن قيمته تبلغ 35 مليون دولار سنويا بعد الضرائب، ويقوم ميسي وممثلوه حاليا بمراجعة العقد ودراسته بعناية، بحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

كما أن أمام ميسي خياران محتملان آخران للانتقال إلى أحد منهما بعد مغادرة برشلونة، لكن نادي باريس سان جيرمان يظل هو المرشح المفضل للتعاقد معه.

سبوتنيك