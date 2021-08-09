الطاهر حجر يلتقي رئيس مسار الوسط التوم هجو





استقبل عضو مجلس السيادة الإنتقالى الأستاذ الطاهر حجر بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين، التوم هجو رئيس مسار الوسط عضو مجلس الشركاء. وأوضح رئيس مسار الوسط ، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول ضرورة إصلاح الحاضنة السياسية ، لتكون شاملة ومجمع عليها من كل القوى الحية التي شاركت في ثورة الحرية والتغيير. وقال إن اللقاء تطرق إلى قضية إعفاء الولاة كاستحقاق تم ما بين أطراف السلام ورئيس الوزراء، على أن يتم تعيينهم بشكل توافقي تشارك فيه القاعدة الجماهيرية للولايات. وأضاف رئيس الوسط، أن اللقاء أمن على أهمية تفعيل مجلس الشركاء كقيمة سياسية، للقيام بدوره على الوجه المطلوب خلال هذه المرحلة المهمة التي تمر بها الأمة السودانية.

الخرطوم ( كوش نيوز)