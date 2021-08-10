حمدوك يهنئ الشعب السودانى بالهجرة النبوية





تقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة الخالصة للشعب السوداني والمسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقال في تغريدة على تويتر، اتقدم بالتهنئة بهذه المناسبة ” لشعبنا الكريم والمسلمين حول العالم بحلول العام الهجري 1443″.

وأضاف إن هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- اتسمت بإعلاء قيم التضحية والوفاء والإصرار والصبر لبناء مجتمع عادل متراحم، متمنيا أن يعيد الله هذه الذكرى المباركة على بلادنا بالازدهار والاستقرار والسلام.

الخرطوم 9-8-2021 (سونا)