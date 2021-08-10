شاهد بالفيديو: مذيع بإحدي القنوات السودانية الفضائية يرقص على الهواء مباشرة





تداول ناشطون بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المذيع محمد يوسف وهو يقدم رقص إستعراضي على أنغام اغاني الفنانة ندي القلعه وهو داخل إستديوهات القناة .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد تعجب رواد مواقع التواصل من رقص محمد يوسف أثناء الحلقة داخل الإستديو، حيث كان يحمل (عصا) يقدم بها فاصل الرقص وهو مبتسما ويتمايل مع إيقاع الحماسة التي كانت تغنيها ندي القلعة.

رواد مواقع التواصل إكتفو بالتعليق على الفيديو قائلين ( ندي القلعه لمن تغني تخلي الكراسي ترقص خلي محمد).

الخرطوم :(كوش نيوز)