شاهد بالفيديو: حسن شاكوش يقدم فاصل من الرقص الإستعراضي في الخرطوم على أنغام أغنية سودانية





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان المصري حسن شاكوش وهو يقدم رقص إستعراضي أثناء تفديم الفنان السوداني محمد الريان إحدى الأغنيات السودانية الشهيرة.

وبحسب متابعات محرر (كوش نيوز) فقد تفاعل الجمهور السوداني مع رقص حسن شاكوش وشاركوه بالرقص حيث قال أنه سعيد بين أهله في بلده الثاني السودان.



وأحيا الفنان المصري حسن شاكوش مساء يوم الأحد الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم حفلاً شهد حضوراً من معجبيه في السودان وقد إشتهر شاكوش بأغاني المهرجانات وهي أشيه بالغناء الشعبي.

وتعتبر أغنية بنت الجيران التي يغنيها معه عمر كمال من أشهر الأغنيات وحققت بحسب متابعة كوش نيوز نحو 600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وقد غناها هي ومجموعة من أعماله لجمهوره في السودان.

الخرطوم (كوش نيوز)