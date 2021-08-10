مبادرة بين (العمل) و (العون الإنساني) لدرء السيول





استعرض رئيس اتحاد العمل السوداني هاشم مطر مع المفوض العام للعون الإنساني د.نجم الدين موسى المشاكل والمعوقات التي واجهت المفوضية خلال الفترات الماضية.

وبحث الاجتماع دورالقطاع الخاص في اطارمسئوليته المجتمعية للمساهمة والمساعدة في جهود مجابهة موسم السيول والامطار والفيضان والذي تشير التوقعات الى أن يكون في أعلى مستوياته مقارنة بالاعوام الماضية في ظل الترتيبات التي تجري لتدشين قافلة المساعدات لمنطقة الفاو بالتنسيق بين المفوضية وديوان الزكاة والرعاية الصحية وعدد من الجهات الاخرى.

وامن الاجتماع المشترك على اطلاق مبادرة بين اتحاد العمل والمفوضية لاستنفار الفئات كافة من قطاعات الاتحاد ورجال الأعمال والمنظمات لوضع لوضع التحوطات اللازمة لمواجهة تحديات موسم الفيضان والسيول انطلاقا من التجارب والنجاحات التي حققها الاتحاد في مبادراته السابقة مع اللجنة الصحية العليا لمجابهة جائحة كورونا العام الماضي وتعزيزا لدور الاتحاد والقطاع الخاص في مجالات المسؤولية المجتمعية

صحيفة السوداني