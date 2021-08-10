حظر وتجميد حسابات 20 شركة و38 شخصاً





أصدر بنك السودان قراراً بحجز وتجميد حسابات 20 شركة و38 شخصاً ، بناء على خطاب معنون للبنك المركزي من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال .

وبحسب القرار الصادر عن إدارة الرقابة والتفتيش بالبنك ، الذي تحصلت (السوداني) على نسخته، تنوعت الشركات ما بين عاملة في مجالات الاستثمار والاستيراد والتصدير والشحن الجوي والسلع والخدمات المالية، وفصل القرار بحجز وتجميد حسابات شركة بوبا للتحاويل المالية وعدد 4 من أعضاء مجلس ادارتها فضلاً عن 9 موظفين .

صحيفة السوداني