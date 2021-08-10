اليوم بعتبر البداية الحقيقية للسلام وأولى خطواته





أكد الفريق ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن اليوم تم تدشين أولى خطوات السلام والتى تعتبر البداية الحقيقية له، مشيرا الى ان هذه الخطوة كانت حلم لكل السودانيين وفرصة لكل اقليم ان يحكم نفسه ويدير موارده وتسخيرها للتنمية ورفاهية الشعب.

وأضاف لدى مخاطبته حفل تنصيب حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي نريد أن نبني السودان و(نخت البنادق تحت). مؤكدا التصميم والحرص على المضي في اكمال مسيرة السلام وتنفيذ كل بنوده، مشيرا إلى إن بناء السلام لن يتحقق إلا بوصول الجميع إلى قناعة التوصل إلى سلام، وأضاف ان “السلام لاينبني وكل زول صاري عينه وحافر تحت”. مؤكدا تعايش جميع السودانيين بمحبة وأمن وسلام طيلة العقود الماضية. وقال أن السلام تحقق الأن بتوقيع اتفاقية السلام ويجب المحافظة عليه بالتكاتف والتعاون وتعهد بالمحافظة عليه بالتعاضد والتعاون والتضحية من أجله.

وترحم على كل شهداء السودان، مشيدا بتضحياتهم بارواحهم لأجل كلمة الحق ولأجل السودان، وأضاف لولاهم ماكنا وقفنا هذه الوقفة، كما حيا جميع الذين شاركوا في صنع السلام الرئيس سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان، والرئيس التشادي السابق ادريس دبي، وقادة الحركات الذين استجابوا لنداء السلام. وحيا النازحين واللاجئين الذين عانوا من ويلات الحرب وان صبرهم لا يذهب سدي.

وفي بداية كلمته رحب رئيس مجلس السيادة بكل الضيوف الذين شاركوا ودشنوا هذا الاحتفال واضاف (حبابكم عشرة وجيدن جيتو).

سونا