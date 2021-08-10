بحث التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يلي جرائم الحرب





استقبل النائب العام مبارك محمود اليوم برئاسة النيابة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان ووفد المحكمة الزائر للبلاد.

وهنأ النائب العام مدعي المحكمة بمناسبه توليه المنصب بعد انتخابه خلفا للمدعية السابقة فاتو بنسودا.

و بحث الجانبان التعاون بين النيابة والمحكمة الجنائية فيما يلي جرائم الحرب ورموز النظام السابق المطلوبين للعدالة الدولية وأشاد المدعي العام للمحكمة الجنائية بمستوى التعاون الذي تجده المحكمة من المؤسسات السودانية كافة مبينا أن هذه تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه منصبه ما يعكس الاهتمام الذي توليه المحكمة لقضايا دارفور و ضرورة انصاف ضحاياها بعدم افلات المتهمين من العقاب .

من جانبه أكد النائب العام مبارك محمود عثمن استعداد النيابة العامة للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم.

كما اتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على مواصلة العمل المشترك بما يمكن من انجاز كافة الملفات وتتويج التفاهمات بتقديم المتهمين للعدالة.

سونا