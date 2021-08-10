الدفاع المدني توكد سيطرتها علي الاوضاع وتوضح مواقف الأمطار بالبلاد





أكدالعميد شرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني جاهزية قوات الدفاع المدني لمجابهة تداعيات موسم الخريف لهذا العام موكدا ان القوات علي درجة قصوي من أهبة الاستعداد للتصدي والتدخل السريع عند حدوث طوارئ السيول و الفيضانات موكدا انتشارها علي طول امتداد ضفاف النيل والأنهار ومتابعة تطورات الموقف بصفة دورية والتدخل السريع في الوقت المناسب حتي ينعم المواطن بالامن والاستقرار .

وأوضح العميد قرشي في (تصريح للمكتب الصحفي للشرطة) موقف هطول الأمطار بمختلف ولايات البلاد حيث أشار الي هطول أمطار خفيفة الي متوسطة بولاية جنوب كردفان من غير حدوث خسائر في الارواح والممتلكات ، مضيفا بان منسوب النيل الأزرق عند محطة ود العباس بولاية سنار قد ارتفع الى17/32م بزيادة 2سم عن الأمس مع هطول أمطار متفرقة تتفاوت من خفيفة المدي الي متوسطة المدي مشيرا الي وصول مياه الفيضان الي جسر ودالعباس موضحا أن قوات الدفاع المدني مسيطرة علي الوضع بالمنطقة وأن حركة المرور منسابة عبر الطريق البديل مع استمرار العمل فى عملية التعلية والطريق القومى البديل بخور القعرة زاكرا أن والى الولاية وأعضاء اللجنة العليا لطوارئ الخريف قد ظلوا متواجدين بصفة دائمة لمتابعة أعمال التعلية والتامين في جسر ودالعباس وقال العميد قرشي إن منسوب نهر النيل قد سجل اليوم نسبة 15،50 بانخفاض 6 سم عن الأمس وأن نهر عطبرة قد سجل منسوب14،72م بانخفاض 8سم عن الأمس .

وأشار الي تواصل زيارة الدكتورة امنة المكي والي ولايه نهر النيل برفقة اللواء شرطة الطاهر البلولة مدير شرطة الولاية والسادة أعضاء حكومة الولاية وعدد من قيادات العمل التنفيذي والسياسي ورئيس ومقرر وأعضاء لجنة الطوارئ ومدير إدارة الدفاع المدني زاروا محلية بربر منطقه الباوقه حيث وقفوا ميدانيا علي حجم الأضرار التي شهدتها المنطقة بسبب السيول و الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من المحلية .

حيث خاطبت والي نهر النيل أهالي المنطقة وأصدرت عدد من التوجيهات والقرارات التي من شأنها تخفيف الأضرار عاجلا وتقديم الدعم للمتضررين علي وجه السرعة .

وفيما يلي الولاية الشمالية نجد ان الأوضاع مستقرة تماما بفضل الإنتشار الواسع لقوات الدفاع المدني علي ضفاف الأنهار والجزر والتواجد الدائم بمناطق الهشاشة النيلية وعن مناسيب النيل بالشمالية اليوم نجد انه قد سجل في مدينة دنقلا ارتفاع 14/96م وفي مدينة مروي سجل المنسوب 18/56م وفي مدينة الدبة سجل نسبة 12/80م أما مدينة الحماداب سجل ارتفاع 18/60م بينما سجل النيل الأزرق في مدينة الكاملين بولاية الجزيرة نسبة 17،67م .

وأوضح العميد قرشي بانه قد ورد بلاغ من منطقه امبعيبش وحدة الكريمت يفيد بتراكم مياه كثيرة بالمنطقة وبموجب ذلك تم الاتصال علي الضابط الإداري للوحدة حيث قام بتفقد الأوضاع بالمنطقة بينما قامت قوات الدفاع المدني بواجبها تماما في عملية سحب المياه وإعادة الأوضاع الي نصابها كذلك ورد بلاغ لغرفة طواري الخريف بولاية الجزيرة من وحدة الهدي قرية القليع وعوض العليم يفيد بأن المناطق مغمورة تماما بالمياه وعلي وجه السرعة أتت الاستجابة السريعة من قوات الدفاع المدني المنتشرة بالمنطقة وإعادة ترتيب الأوضاع بالوحدة الإدارية .

أما فيما يلي مناسيب النيل الأزرق بخزان الروصيرص بولاية النيل الازرق صباح اليوم يذكر ان نسبة المياه من الجهة الأمامية للخزان 477.32 م وأن نسبتها من الجهة الخلفية للخزان 449.30 م وأن نسبة تصريف المياه من الأبواب 567.91 م م3 بينما بلغت مقياس المياه في محطة الديم 13.15م وأن منسوب وارد المياه عند محطة الديم 629 م٣

سونا