سياسية
خبير يحذر من تحويل منشآت الجيش للمالية
حذر خبراء من خطوة احالة المنشآت العسكرية لوزارة المالية التي طالب مجلس الوزراء بجردها وقال رئيس منظمة الباحث الخيرية مصطفى يونس محمد إن الخطوة تعد ضربة للقوات المسلحة وتؤدي إلى أكثر العواقب سلبية، موضحا ان الدولة لم تكن قادرة على توفير كل احتياجات الجيش، الذي يدفع اليوم 60٪ من احتياجات الموازنة العامة.
وقال مصطفى يجب أن تظل الشركات والمصانع مع الجيش خاصةً وأنه مقبل على ترتيبات امنية لها استحقاقاتها المالية وان التجربة السابقة اثبتت استحالة الصرف على الجيش من الخزينة العامة.
صحيفة السوداني
تعليق واحد
كلما تقوم حكومة الفترة الانتقالية أو تنوي القيام بإجراء إيجابي من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي … يظهر من أولئك الذين يسمون الواحد منهم أو يسمي هو نفسه بالخبير الاقتصادي لينتقد ذلك الإجراء بحدة مصراً على إنعدام جدواه .. بل وضرره البالغ .
ودائماً ما تتكشف دوافع أولئك (الخبراء/المحللين) السياسية لما يصدر منهم من انتقادات .