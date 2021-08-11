أديب: جهات دولية ستدعم اللجنة لوجستياً لإكمال التحقيقات في “فض” الاعتصام





كشف رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة لـ”الجيش” والولايات، نبيل أديب، عن موافقة “جهات أجنبية” على طلب الحكومة المتعلق بتقديم الدعم “اللوجستي” لتفحص الأدلة المادية التي تحصلت عليها لجنته.

وقال أديب، لـ(الحراك) “نحن على مقربة من الوصول إلى اتفاق غالباً سيتم في غضون أيام مع جهات خارجية لتقديم الدعم اللوجستي المطلوب لإنهاء مسار التحقيقات، وتقديم بينات الاتهام إلى المحكمة” ـ ولم يُفصح أديب عن الجهات التي ستُقدم الدعم للجنة.

وأكد أديب، رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتوفير الدعم المطلوب، وتابع “تقارير الخبراء قد تقود إلى تحقيقات إضافية أو إغلاق الملف بتوجيه الاتهام وإحالة القضية إلى المحكمة”.

وأشار أديب، إلى وجود جرائم ثابتة لكن يتبقى تحديد المسؤولية حولها وتوجيه الاتهام لمُرتكبي المجزرة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على تقديم قضية قوية ومتماسكة أمام القضاء.

الخرطوم: مهند بكري

صحيفة الحراك الاساسي