طلب جديد من الهلال إلى اتحاد الكرة





أفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ نادي الهلال بعث بخطابٍ جديدٍ إلى اتحاد كرة القدم السوداني، للحصول على استثناءٍ بشأن ملف التسجيلات.

وقالت المصادر لـ”باج نيوز”، إنّ خطوة الهلال تجئ من أجلّ إمكانية الحصول على تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة المنافسة الإفريقية التي من المقرّر أنّ تنطلق في سبتمبر المقبل.

وسابقًا، أكمل مدرب الهلال البرتغالي ريكاردو، الاتّفاق مع 4 لاعبين في انتظار إكمال التفاصيل المالية التي ستقوم بها إدارة النادي.

وكان اتحاد كرة القدم السوداني قد قرّر انطلاقة التسجيلات في أكتوبر المقبل.

باج نيوز