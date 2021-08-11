ميسي: جاهز للعمل لتحقيق النجاح مع باريس سان جيرمان





قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي،الأربعاء، إنّه سعيد بوجوده في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انضم إليه ، قادمًا من برشلونة الإسباني، حيث قضى 21 عاما.

وأبدى ميسي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية، جاهزيته للعمل مع زملائه في فريق باريس سان جيرمان من أجل تحقيق النجاح.

وأضاف ميسي أن الإقدام على قرار التغيير كان صعبا، نظرا إلى طول السنوات التي قضاها في صفوف برشلونة “لكن منذ وصولي إلى هنا أشعر بسعادة كبيرة، وأريد أن أبدأ جلسات التدريب بشكل سريع”.

وأورد ميسي أن أسرته والمحيطين به يعلمون أن ما يرغب به، في الوقت الحالي، هو بدء العمل مع الفريق، “أنا هنا لألعب كرة القدم، ومتشوق لمسيرتي مع هذا النادي”.

باج نيوز