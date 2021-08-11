شاهد بالفيديو: سودانيات بملابس فاضحة يرقصن مع حسن شاكوش في الخرطوم يشعلن فيسبوك





تداول ناشطون بمنصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله مجموعة من السودانيات بملابس فاضحة وشبه عارية وهن يرقصن في حفل الفنان المصري حسن شاكوش الذي أقامه مؤخراً في الخرطوم.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد تفاعل الجمهور السوداني مع رقص حسن شاكوش وشاركوه بالرقص حيث قال أنه سعيد بين أهله في بلده الثاني السودان وأن دمه سوداني.



وأحيا الفنان المصري حسن شاكوش مساء يوم الأحد الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم حفلاً شهد حضوراً من معجبيه في السودان وقد إشتهر شاكوش بأغاني المهرجانات وهي أشيه بالغناء الشعبي.

وتعتبر أغنية بنت الجيران التي يغنيها معه عمر كمال من أشهر الأغنيات وحققت نحو 600 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وقد غناها هي ومجموعة من أعماله لجمهوره في السودان.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين