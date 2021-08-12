انطلاقة نفرة إعمار مشروع الجزيرة بمبلغ 264 مليون جنيه





تم صباح أمس بتفتيش الترابي بالقسم الشمالي لمشروع الجزيرة تدشين نفرة إعمار مشروع الجزيرة بمشاركة لفيف من قيادات قوي إعلان الحرية التغيير والمزارعين وأصحاب الأعمال والشركات والعاملين .

وقد أعلن د. عمر مرزوق محافظ مشروع الجزيرة أن النفره تستهدف 333 سرايا و115 مكتب في الغيط على إمتداد ألمشروع إضافة لرفع قدرات العاملين.. حيث أكد المحافظ أن تأهيل مشروع الجزيرة يمثل معركة العبور بالبلاد وإعادة التوازن للإقتصاد الوطني وتوفير الغذاء لأهل السودان عبر النهوض بالإنتاج والإنتاجية وأشار إلى أن دعم المزارعين العيني للنفرة بلغ 232 مليون جنيه والقطاع الخاص 32 مليون جنيه إضافة لإلتزام الشركة التجارية الوسطى بتأهيل قسم المسلمية ورفع قدرات العاملين بالقسم وتأهيل القسم الاوسط بتمويل 30 مليون جنيه من شركة محجوب أخوان إضافة لتعمير مكاتب الإدارة ببركات ومكتب الحاج عبد الله بواسطة شركة جياد ومنظومة الصناعات الدفاعية وكشف محافظ مشروع الجزيره عن جهود الدوله لتوفير 500 مليون دولار لتأهيل منظومة الري وأشار لإكمال زراعة 25 ألف فدان قطن من 50 ألف فدان ممولة بواسطة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

ومن جانبه أكد الأستاذ التوم هجو رئيس مسار الوسط عضو مجلس شركاء الفتره الإنتقالية إهتمام إتفاقية سلام جوبا بالقطاع الزراعي خاصة مشروع الجزيرة .. وأعلن عن تخصيص مبلغ 562 مليون دولار من الدعم الخارجي لولايات مسار الوسط تم إعتماد نصفها لمشروع الجزيرة داعياً لتسخير كل الإمكانيات لنهضة المشروع وقيام بنك المزارع ..

فيما جدد الأستاذ عثمان حسان عضو المجلس الرئاسي للجنة التسييرية لإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل إستمرار دعم المزارعين لإعمار مشروع الجزيره وتحقيق الإستقرار للمهندسيين الزراعيين والموظفين في الغيط لتأمين الغذاء لكل أهل السودان داعياً لضرورة التوسع في زراعة القطن دعماً للناتج الوطني من العملات الصعبه وزيادة دخل المزارع .

كما لفت الأستاذ عبد الله محمد الحسن عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية إلى أن كنس عناصر النظام المباد تعتبر أولى خطوات نهضة مشروع الجزيرة مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتفكيك نظام الإنقاذ وإقامة الدولة المدنية الحديثة .. وأشار لأهمية تعاون إدارة المشروع والعاملين والمزارعين لبناء مشروع الجزيرة عبر التخطيط العلمي المدروس وتوزيع الأدوار وتقسيم المهام والإهتمام بالارشاد والتوجيه والمراقبة لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة ..

وناشد عوض الكريم الخواض ممثل قوى إعلان الحرية التغيير بالولاية الدولة للتحقيق حول تأخير وصول بواخر سماد اليوريا .. ودعا أحمد نوري عضو اللجنه التسييرية للعاملين بمشروع الجزيرة لإحياء دولة القانون لإعمار وتأهيل مشروع الجزيرة الذي شهد دمارا ممنهجا وتجزئه لإنسان الجزيرة في العهد المباد.

صحيفة الجريدة