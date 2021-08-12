لجنة المعلمين: مجلس الوزراء ولجنة إزالة التمكين لم يردا على اعتراضاتنا على اللجنة التسييرية للاتحاد





كشفت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين درية محمد بابكر عن عدم استجابة مجلس الوزراء ولجنة ازالة التمكين للطعن والمذكرات التي سلمتها لهما بخصوص اللجنة التسييرية للاتحاد المهني للمعلمين وقالت لـ”الجريدة” لم نتلق أي رد من كل الأطراف بل تم تجاهلنا بالكامل مما يعكس سوء النية المبيتة لكسر صمود لجنة المعلمين..

واعتبرت أن ذلك انحراف خطير وتهديد لمستقبل العمل النقابي الذي يقوم على احترام الأجسام المهنية صانعة الثورة، وأردفت: وفي خطوة تصعيدية أخرى قامت لجنة النقابات بلجنة التفكيك بعمل قائمة أسمتها اللجنة التسييرية لنقابة ولاية الخرطوم وأضافت 14عضواً جديداً للجنة التسييرية وأكدت أن الإضافة تمت على الأساس الحزبي وليس المهني مما يعد طعناً في خاصرة العمل النقابي وتراجعا.. ورأت أن ذلك سيتسبب في العودة الى الوراء وإلى سنوات الانقاذ سيئة الذكر التي قامت بتصفية العمل النقابي وتجييره لصالح حزبها الحاكم.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة