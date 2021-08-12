فواتير أجور اللاعبين.. باريس سان جرمان يدفع الأكثر





قد يأمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جعل باريس سان جرمان أفضل فريق رياضي في العالم، مع كوكبة اللاعبين الآخرين في الفريق الفرنسي، لكنه بالتأكيد جعلهم الآن بالفعل الأغلى. ويبدو أنه لا يمكن لأي فريق جماعي في جميع أنحاء العالم، من كرة القدم أو البيسبول أو كرة القدم الأميركية، الاقتراب من فاتورة رواتب الفريق الفرنسي بعد وصول ليونيل ميسي. وهناك شائعات عن صفقة بقيمة 1.4 مليون دولار في الأسبوع، تجعل ميسي لاعب باريس سان جرمان السادس عشر الذي سيحصل على حزمة أجر أسبوعية مكونة من 6 أرقام. رواتب فلكية.. حق مشروع أم حمل ثقيل ؟ ويفصل موقع “صن سبورت” أهم عشرة فواتير للأجور في الرياضة اليوم، مع الأرقام المقدمة من موقعي “سبوتراك” و”سالاري سبورت”. 1. باريس سان جرمان – 355 مليون دولار بحسب المواقع الثلاثة المعنية بالأمور المالية في مجال الرياضة، وتحديدا “الكرة”، أي كرة القدم والبيسبول وكرة القدم الأميركية، فإن فاتورة لاعبي فريق باريس سان جرمان هي الأعلى وبفارق لا بأس به عن النادي الذي يحتل المركز الثاني بين الأعلى دفعا للرواتب. وبحسب ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، فإن إجمالي رواتب لاعبي باريس سان جرمان، بعد انضمام ميسي وراموس وجيانلويجي دوناروما، وقبلهم نيمار وكيليان مبابي، وصل على 355 مليون دولار. والآن كل ما يحتاجه الفريق الفرنسي، بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري الفرنسي العام الماضي وخسارته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هو الفوز بمجموعة كبيرة من الألقاب. 2. ريال مدريد – 294 مليون دولار في المركز الثاني، وبعد انتقال كل من كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي وسيرجيو راموس إلى باريس سان جرمان، قد حسم جزءا كبيرا من فاتورة رواتب العمالقة الإسبان، لكنه لا يزال يتفوق على معظم الفرق المنافسة في مجال الرواتب. وحاليا، فإن الويلزي غاريث بيل، هو الأعلى أجرا في ريال مدريد، إذ يحصل على حوالي 900 ألف دولار في الأسبوع، ويأتي خلفه البلجيكي إيدين هازارد براتب يقدر بنحو 555 ألف دولار في الأسبوع. 3. برشلونة – 270.5 مليون دولار تخلى فريق برشلونة عن نجمه الأرجنتيني ميسي، في نهاية عقده الضخم على قواعد سقف الراتب في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”. ومع توزيع 270.5 مليون دولار على مجموعة من اللاعبين “غير المستقرين” مثل فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش هذا العام، قد لا يكون رحيل أسطورة النادي كافيا بالنسبة لهم لتجنب “عقوبة مقبلة” في الأشهر المقبلة. 4. لوس أنجلوس دودجرز – 268 مليون دولار يفتخر بطل دوري كرة القاعدة “البيسبول” الأميركي لعام 2020 بانتظام بأعلى متوسط حضور جماهيري ولا يظهرون أي علامة على التراجع في سعيهم للحصول على لقب البطولة الأميركية. ويتضمن الفريق مجموعة من النجوم في هذه الرياضة، مثل كلايتون كيرشو، وماكس شيرزر، وديفيد برايس، وكينلي يانسن، وتريفور باور، وهؤلاء النجوم وباقي اللاعبين هم الأعلى أجرا في رياضة البيسبول الأميركية، إذ تصل أجورهم جميعا إلى 268 مليون دولار سنويا. 4. مانشستر يونايتد – 268 مليون دولار أدت مطاردة الشياطين الحمر للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013 إلى دفع بعض الرسوم الباهظة في التحويلات والأجور. ويحتل حارس المرمى ديفيد دي خيا المركز الأول في الأجور، إذ يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 520 ألف دولار، ويقال إن جادون سانشو يحصل على 485 ألف دولار في الأسبوع بعد وصوله من بوروسيا دورتموند. وبإجمالي رواتب وأجور يصل إلى 268 مليون دولار، يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع متساويا مع فريق البيسبول الأميركي لوس أنجلوس دودجرز. 6. يوفنتوس – 255 مليون دولار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو صاحب الدخل الأعلى في يوفنتوس الإيطالي. ويضيف أجر رونالدو السنوي، البالغ حوالي 39 مليون دولار مبلغا كبيرا إلى رابع أعلى فاتورة أجور للإيطاليين في كرة القدم. وبهذا الإجمالي السنوي من الأجور والرواتب، يحتل اليوفي، أو السيدة العجوز كما يطيب للبعض تسميته، المركز السادس في الأندية الأكثر إنفاقا على الرواتب والأجور. 7. بايرن ميونيخ – 230 مليون دولار يهيمن فريق بايرن ميونيخ على كرة القدم الألمانية ليس في مجال البطولات فحسب، بل في مجال الأجور والرواتب أيضا، بإجمالي يصل إلى 230 مليون دولار سنويا. بالإضافة إلى التعاقدات الباهظة للاعبين أمثال ليروي ساني ولوكاس هيرنانديز، فإن المخضرمين روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير يحصلان على 277 ألف دولار في الأسبوع. 8- دالاس كاوبويز – 220 مليون دولار بصفته فريق اتحاد كرة القدم الأميركي الأعلى ربحا، فليس من المفاجئ أن يشعر فريق دالاس كاوبويز، الفريق في دوري كرة القدم الأميركية، بالقلق من مواجهة قواعد الحد الأقصى للرواتب في الدوري. ويعتبر اللاعب أماري كوبر صاحب أعلى أجر بعد توقيع عقد مدته 5 سنوات بقيمة 100 مليون دولار العام الماضي، لكن آخر لقب للنادي في السوبر بأول، حصل عليه الفريق عام 1995. 8. تشلسي – 220 مليون دولار يتساوى تشلسي الإنجليزي مع دالاس كاوبويز في إجمالي الرواتب والأجور، لكن هذا الوضع مؤقت على حين انكشاف راتب اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو. ويشاع أن الأجر الأسبوعي للاعب البلجيكي يبلغ 347 ألف دولار، الأمر الذي سيجعل من لوكاكو صاحب الدخل الأعلى في النادي، لكنه يحافظ على تشلسي في المركز الثاني للإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز. يتخلف فريق كليفلاند براونز خلف تشلسي بفارق بسيط من حيث الأجور والرواتب، حيث يبلغ إجمالي رواتب وأجور لاعبيه حوالي 129 مليون دولار. ويعتبر لاعبه أوديل بيكام حونيور واحدا من القلائل في كرة القدم الأميركية الذين تجاوزوا الرياضة على نطاق عالمي، نظرا لكونه صاحب أعلى أجر سنوي، إذ يصل أجره إلى يبلغ 14.5 مليون دولار سنويا.

الخرطوم (كوش نيوز)