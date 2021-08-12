مباحثات مغلقة بين عبد الفتاح البرهان ورجب طيب اردوغان في تركيا





الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقام يوم الخميس مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له.

وبدأت المباحثات الثنائية المغلقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بأنقرة.

وتوجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان صباح الخميس الي تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالى الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف.

ويرافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع الفريق الركن يس إبراهيم يس ، الخارجية د. مريم الصادق المهدي، المالية د. جبريل إبراهيم والزراعة د. الطاهر إسماعيل حربي و مدير المخابرات العامة الفريق الركن جمال الدين عبد المجيد وعدد من المسؤولين بالدولة.