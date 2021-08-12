رئيس مجلس إدارة (السوداني) يزور مقر صحيفة «اليوم السابع»





قام رئيس مجلس إدارة مؤسسة (السوداني) للطباعة والنشر، الأستاذ ضياء الدين بلال بزيارة يوم الخميس إلى مقر صحيفة «اليوم السابع» المصرية بالقاهرة، والتقى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وصحيفة «اليوم السابع»، الأستاذ أكرم القصاص ورئيس التحرير التنفيذي الأستاذ يوسف أيوب.

ووقف رئيس مجلس إدارة (السوداني) على تجربة «اليوم السابع» المُميّزة في الصحافة الإلكترونية والتلفزيون الديجيتال، وتحديات الصحافة الورقية.

وأشاد بلال خلال الزيارة على النجاحات الكبيرة التي حققتها (اليوم السابع) وتقدمها في مجال الصحافة الرقمية.

يُذكر أن موقع «اليوم السابع» الإلكتروني، يُعد الأوسع انتشاراً على مُستوى الوطن العربي، وفي ديسمبر الماضي حصدت «اليوم السابع» جائزة «الصحافة الذكية» من دبي، كأول مؤسسة صحفية مصرية تُؤكِّد تفوُّقها التكنولوجى والرقمي وتحصل على جائزة الصحافة العربية.

كما حصلت «اليوم السابع» أكثر من مرة على جائزة فوربس كأكثر المواقع تأثيراً في الشرق الأوسط.

الخرطوم (كوش نيوز)