شاهد بالصورة: مذيعة قناة الحدث تسابيح مبارك تعود لإثارة الجدل وتظهر بزي يثير الرأي العام





عادت الإعلامية تسابيح مبارك خاطر لإثارة الجدل مرة أخرى وذلك من خلال ظهورها من داخل استديوهات قناة الحدث وهي مرتدية زي تم وصفه من قبل رواد مواقع التواصل بالمثير.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثارت الصورة ضجة اسفيرية وسط عدد من متابعي ومعجبي الإعلامية تسابيح مبارك .

عدد من رواد مواقع التواصل أبدو الإعجاب بشخصية تسابيح وصورها التي تنتشر بين حين وآخر في السوشيال ميديا ، واضافو الإعلام الخارجي يتطلب المظهر الجميل وطالما استطاعت الوصول للعالمية كان لابد لها أن تظهر كما يظهر به غيرها من الزميلات اللاتي يعملن معها.

الخرطوم:(كوش نيوز)