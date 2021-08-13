البرهان وأردوغان يوقعان بيان مشترك ويشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات





وقع رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين التي عقدت في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة الخميس، على البيان المشترك لزيارة رئيس مجلس السيادة لجمهورية تركيا.

وشهد الرئيسان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في المجالات العسكرية والعلاقات الخارجية والإقتصادية والزراعية والإعلامية وفي مجال الطاقة.

وعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمرا صحافيا مشتركا في ختام المباحثات التي جرت بين الجانبين مساء الخميس بالقصر الرئاسي بأنقرة.

وأثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على المواقف التركية الداعمة للسودان خلال الفترة الانتقالية ودعمها للتغيير الذي أحدثه الشعب السوداني من أجل الحرية والعدالة والسلام.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للدعوة التي تلقاها من الرئيس أردوغان لزيارة تركيا.

وأكد سيادته متانة وأزلية علاقات البلدين وحرص السودان على تعزيزها لبناء مستقبل البلدين، مشيراً إلى المكانة المرموقة التي تحتلها تركيا على المستوى الإقليمي والدولي.

وقال البرهان إن قيم العدالة والحرية والسلام التي ينشدها السودان عبر ثورة ديسمبر جسدتها تركيا من خلال التعايش السلمي بين كافة مكوناتها المجتمعية.

ووصف رئيس مجلس السيادة زيارته إلى تركيا بأنها نقطة انطلاق لتوطيد دعائم التعاون والبناء الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتعهد سيادته بإنزال الاتفاقيات التي وقعها السودان مع تركيا إلى أرض الواقع بما يعود نفعه على البلدين.

وقدم رئيس مجلس السيادة الدعوة للرئيس التركي لزيارة السودان لتعزيز التواصل على مستوى المسؤولين بالبلدين.

وأبان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتحول الكبير الذي يشهده السودان بفضل ثورة ديسمبر.

وأشار سيادته إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل أعمال اللجنة العليا واللجان الوزارية المشتركة وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية.

سونا