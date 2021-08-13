القبض على مسؤول كبير بجهاز المخابرات السوداني





القت لجنة تفكيك نظام الـ 30 يونيو 1989، على مدير استثمارات جهاز المخابرات العامة الفريق أمن ياسر عثمان.

وكانت اللجنة أوقفت في وقت سابق مدير الإعلام السابق بجهاز المخابرات العامة اللواء محمد تبيدي، إضافة إلى اللواء الشاذلي المادح الذي يعمل بإدارة إعلام الجهاز.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، تلقته “سودان تربيون”، امس؛ إنها “القت القبض على مدير استثمارات جهاز الأمن الفريق ياسر حسن عثمان”. وأشارت إلى مواجهة الرجل باتهامات تتعلق بالفساد وغسل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني والعمل على تقويض النظام الدستوري وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.

السوداني