أحمد الصادق يتحسر على رحيل ميسي من برشلونة





تحسر الفنان أحمد الصادق على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي من نادي برشلونة الإسباني..

وكتب الإمبراطور على صفحته الرسمية بـ (فيس بوك) :” تفارق كيف تخلينا”.. يذكر أن الصادق من عشاق البارسا ومن المعجبين بقدرات ليو..

وأعلن النادي الكتلوني مساء (الخميس) الماضي أن قائد الفريق ميسي سيغادر البارسا، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

الجدير بالذكر، أن النجم الأرجنتيني وقع لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لعامين.

(كوش نيوز)