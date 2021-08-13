نائب الرئيس التركي : تركيا تطرح الآن ميزانية مقدرة للاستثمار في السودان





أكد رئيس مجلس السيادة ؛ عبدالفتاح البرهان حرص السودان على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين الأتراك ؛ لرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى (2) مليار دولار.

جاء ذلك خلال مخاطبته لقاء رجال الأعمال و المستثمرين الأتراك بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوتكاي اليوم “الجمعة” ، حيث أكد البرهان دعم الحكومة الانتقالية بكافة مكوناتها للشراكة السودانية التركية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي عبر الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها تركيا.

من جانبه كشف نائب الرئيس التركي ؛ فؤاد أوقطاي عن طرح تركيا لميزانية مقدرة للاستثمار في السودان ، مضيفاً أن الحكومة التركية ستعزز التشاور مع كافة المستثمرين و رجال الأعمال بما يدعم خططهم للاستثمار.

و أكد أوكتاي أن المباحثات التي أجراها رئيسا البلدين كانت مثمرة و بناءة و ان كل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع السودان ستكون سارية وفاعلة بما يعزز التعاون ويعود بالمنفعه على شعبي البلدين.، مشيراً إلى استعداد تركيا لنقل كافة خبراتها في مجال التكنولوجيا الزراعية للسودان بجانب المشروعات الدفاعية و البنى التحتية.

باج نيوز