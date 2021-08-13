إصابات جديدة بـ”كورونا” في السودان





يقول التقرير إنّ الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بـ31482، والحالات النشطة حتى الآن (120)، و (3145) حالة تحت المراجعة.

أعلنت السلطات الصحية في السودان عن 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة في تعميمٍ صحفي، الجمعة، إنّ تقرير فيروس كورونا للحالات المشتبه والمؤكّدة، كشف عن تسجيل 76 حالة اشتباه، و14 حالة مؤكّدة بولاية الخرطوم، و6 حالات للمسافرين، وحالة وفاة بولاية شمال كردفان.

وأبان التقرير أنّ الولايات الأكثر تضرّرًا من الجائحة وهي 24799 بولاية الخرطوم، و 3498 بولاية الجزيرة، 1887 في ولاية البحر الأحمر، بينما بلغت إجمالي الوفيات (2804) وبلغت الوفيات بولاية الخرطوم (1139) أعلى نسبة وفيات وتليها ولاية الجزيرة بـ542

وحتى، الجمعة، وصلت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد ـ19″ في السودان إلى”37551″.

باج نيوز