حرمان 8 دول أفريقية من استضافة مبارياتها على أرضها





تقرر إقامة هذه المباريات في ملاعب محايدة.

أفادت تقارير صحفية، الجمعة، حرمان 8 دول أفريقية من استضافة مبارياتها المقرّرة على أرضها في تصفيات كأس العالم في الشهر المقبل، بعد اعتبار ملاعبها غير مؤهلة لاستضافة مباريات دولية.

وضمّت قائمة الدول التي تقرّر إقامة مبارياتها على ملاعب محايدة، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي،غينيا بيساو، مالاوي، مالي، ناميبيا والنيجر.

وبحسب موقع كورة، فإنّ القرار جاء بعد زيارة فريق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ملاعب هذه الدول وبعد مراجعة الملاعب الأفريقية بصورة شاملة في العام الماضي أيضا.

وفي إطار التغييرات ستلتقي بوركينا فاسو مع الجزائر بطلة أفريقيا ضمن المجموعة الأولى في السادس من سبتمبر المقبل في مراكش المغربية بدلا من واجادوجو.

وستستضيف مراكش أيضا مباراة النيجر مع بوركينا فاسو في أول سبتمبر.

وتنافس في تصفيات كأس العالم الأفريقية 40 دولة من خلال 10 مجموعات على أن تتأهل الفرق الفائزة فقط للمرحلة الأخيرة من التصفيات التي ستقام في مارس آذار المقبل والتي سيتأهل منها 5 منتخبات للنهائيات التي ستقام في قطر في 2022.

باج نيوز