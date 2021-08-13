السوباط يعلن عن قيام دورة “درع السلام”





كشف رئيس نادي الهلال ؛ هشام السوباط عن قيام دورة “درع السلام” خلال الأسابيع القادمة بالتنسيق مع الأندية الرياضية.

جاء ذلك لدى لقائه بعضو مجلس السيادة ؛ الهادي إدريس أمس “الخميس” ، حيث أعلن السوباط موافقة الهادي إدريس على رعاية دورة درع السلام ، مبيناً أن اللقاء تناول دور الرياضة في نشر وترسيخ ثقافة السلام ، و إمكانية إقامة دورات رياضية ؛ حتى يصبح السلام ثقافة متداولة وسط المجتمع.

من جانبه أكد الهادي إدريس ، اهتمام الدولة بالرياضة و الرياضيين ، مشيداً بدور الرياضة في تشجيع التسامح و ترسيخ القيم المجتمعية الفاضلة

السوداني