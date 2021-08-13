الاتحاد الأفريقي يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

و حلَّ المنتخب الوطني في المستوى الرابع

ضمن تصنيف المنتخبات الأفريقية في قرعة كأس أمم أفريقيا 2022م.

فيما جاء تصنيف المنتخبات التي ستشارك في القرعة على النحو التالي : ( المستوى الأول :

الكاميرون ، السنغال ، نيجيريا ، الجزائر ، تونس ، المغرب) / (المستوى الثاني : مصر ، غانا ، كوت ديفوار ، مالي ، بوركينا فاسو ، غينيا) / (المستوى الثالث : الرأس الاخضر ، الجابون ، موريتانيا ، سيراليون ، زيمبابوي ، غينيا بيساو) / (المستوى الرابع : مالاوي ، السودان ، غينيا الاستوائية ، جزر القمر ، إثيوبيا ، جامبيا).

و من المقرر أن تقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الكمرونية “ياوندي” .

الجدير بالذكر أن بطولة الأمم الأفريقية و التي تأهل لها المنتخب الوطني ستنطلق في يناير من العام القادم.

باج نيوز