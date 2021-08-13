الحرية والتغيير بولاية القضارف تُعلن سحب الثقة من الوالي سليمان علي





أعلن المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير بولاية القضارف، اليوم “الجمعة” سحب الثقة من والي القضارف الحالي سليمان علي.

وكشف المجلس، عن القيام بإجراءات سياسية وتنظيمية حاسمة الأيام القادمة.

مشيرًا إلى فيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد انتساب الوالي الحالي للنظام المُباد.

وقال إن هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو للجنة الفرز حينها.

وأضاف مركزي الحُرية والتغيير في بيانه: ورد في سيرة المرشح أنه كان أمين أمانة الفكر والدراسات بالتجمع الاتحادي، وهذا لا يعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات.

باج نيوز