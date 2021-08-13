السودان..إسقاط طائرة تجسس إثيوبية مسيرة بـ”الفشقة”





أشارت إلى تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لضباط وجنود سودانيين، يتحلقون حول طائرة التجسس الإثيوبية وهي مرتطمة بالأرض.

أفادت تقارير صحفية، الجمعة، عن إسقاط طائرة تجسّس إثيوبية بدون طيّار اخترقت المجال الجويّ للسودان على الحدود بمنطقة الفشقة.

وكشف مصدر عسكري وفق ما أشارت وكالة الأناضول، إن “الجيش أسقط طائرة تجسس إثيوبية بدون طيار اخترقت المجال الجوي السوداني على الحدود بمنطقة الفشقة”.

وأشارت بحسب مصدرها إلى أنّ الجيش السوداني يسيطر على منطقة الفشقة بالكامل”.

وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توّترات، بعدما أعلنت السلطات في الخرطوم عن سيطرة الجيش على كامل أراضيه في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

باج نيوز