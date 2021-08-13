رئيس مجلس السيادة يخاطب الأمة السودانية بمناسبة العيد (67) للقوات المسلحة





يخاطب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الامة السودانية من قاعة الصداقة مساء غدٍ السبت ١٤ اغسطس ٢٠٢١م بمناسبة العيد السابع والستين للقوات المسلحة وذلك بحضور أعضاء مجلس السيادة ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة القوات المسلحة وشركاء السلام ولفيف من الإعلاميين والمبدعين.

يذكر أن فعاليات العيد السابع والستين قد بدأت في الأول من أغسطس وتستمر حتى يوم الأثنين ١٦ أغسطس الحالي بإفتتاح المنشآت التنموية الكبرى بمنطقة الفشقه بولاية القضارف.

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