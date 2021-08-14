المواصفات تفرج عن 6 حاويات سمن مخالفة





كشفت مستندات تحصلت (المصادر) على نسخة منها عن تورط الادارة المكلفة للمواصفات والمقاييس ومكتبها التتفيذي بالافراج عن 6 حاويات شورتننج ‘ سمن نباتي’ مخالفة للمواصفات السودانية لصالح مصنع بسكويت في نهاية شهر مارس الماضي ، وأوضحت مصادر مطلعة للصحيفة بان الرسالة لم يكن معها شهادة مساح دولي بالرغم من أن السمن من السلع التي تشترط وجود شهادة مساح دولي مشيرة إلى أنه تم السماح لها بتعيين مساح وهو أمر مستحدث من قبل الادارة صاحبته شبهات فساد لشركات مساح دولي لها علاقة بشخصيات كانت تعمل بالمواصفات تمت اقالتهم بواسطة لجنة التمكين.

وأكدت أن رسالة السمن بها مخالفات في شروط الديباجة وفترة الصلاحية وتعد مخالفاتها في الديباجة فقط “حسب قوانين ولوائح المواصفات” كافية لعدم السماح بالافراج عنها. وعلى الرغم من ذلك سمحت ادارة المواصفات بتحليل عينة منها وجاءت نتيجتها غير مطابقة في بند الحموضة.

وذكرت ذلك التحليل مقياس علمي لدخول الزيت لمرحلة العتة والتزنخ ولكن تم السماح لها بالافراج المؤقت حتى بعد ثبات عدم مطابقتها لنتيجة التحليل بالرغم من انه في مثل هذه المخالفات يخيير المورد ما بين الابادة او الاعادة لبلد المنشأ.

ولفتت المصادر الى أن تلك الحاويات غير المطابقة تم حجزها بعد قرار افراج المواصفات بواسطة النيابة العامة وفتح بلاغ ضد المصنع ومدير المواصفات بتاريخ الرابع من أبريل الماضي وحتى الوقت الراهن لم يتم التحقيق مع مدير المواصفات وتساءلت المصادر لمصلحة من هذا البطء والتواطؤ، ولماذا لم تقم النيابة بعد فتح البلاغ بالتحقيق مع مدير المواصفات؟ بسبب السماح بدخول ستة حاويات غير مطابقة للمواصفات وتابع الحاويات في مرحلة العتة ليتم استخدامها في صناعة بسكويت يقدم لاطفالنا دون ان يرمش جفن لتلك الادارة .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة