الهلال يعود للتدريبات وغضب جماهيري على تعادله مع توتى





فجر التعادل الذي خرج به الهلال أمام فريق توتي الخرطوم أمس الأول في بطولة الدوري الممتاز براكين الغضب وسط الجماهير على الجهاز الفني واللاعبين واعتبرت الجماهير التي كانت تمني النفس بفوز غال وثمين على توتي الخرطوم انفراد الهلال بصدارة الدوري الممتاز والتربع على عرش أندية البطولة وإسدال الستار عليه مبكراً، ولكن لم يحدث هذا مما أثار غضب الجماهير.

هذا وعاد الجهاز الفني بقيادة ريكاردو الى التدريبات معلناً الطوارئ مجدداً للمباريات القادمة في الدوري الممتاز على أن يتواصل الإعداد اليوم.

صحيفة الصيحة