المريخ يتدرب بالقلعة الحمراء أمس والفرنسي غارزيتو يشدد على الانضباط





أجرى فريق الكرة بنادي المريخ صباح أمس الجمعة حصة تدريبية شهدت حضور (31) لاعباً، عقب الفوز الذي حققه الفريق على الأمل العطبراوي في الدوري الممتاز امس الاول…هذا وركز خلالها الجهاز الفني بقيادة الفرنسي دييغو غارزيتو وطاقمه المعاون في حضور المدرب العام إبراهومة على الجوانب البدنية والتكتيكية ورفع معدل اللياقة البدنية بمشاركة التشكيلة التي خاضت مباراة الفهود كما اشتمل المران على التدريبات الترويحية لإزالة الإرهاق الذي أصاب اللاعبين.

وعقب المران أخضع المدرب خالد حبشكا اللاعبين لحمام ثلج ومساج، كما شدد الفرنسي غارزيتو في كلمته التي ألقاها للاعبين على الانضباط داخل وخارج الملعب، مؤكداً أن البطولة لم تحسم بعد… معلناً الطوارئ لمتبقي مباريات الدوري الممتاز…

وينتظر أن يتدرب الأحمر عصر اليوم السبت بالقلعة الحمراء…

صحيفة الصيحة