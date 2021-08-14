أول رسالة من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها





وجهت دنيا سمير غانم، رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى أصدقائها وجمهورها، بعد أسبوع من وفاة والدتها الفنانة عبر صفحتها على فيسبوك قائلة: : “شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب”.

وتابعت : “لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا”.

وواصلت: “شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا”.

يُذكر أن دلال عبد العزيز توفيت السبت الماضي، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ما أدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته في اليوم التالي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

صحيفة البيان